Castiglioni Film festival Ubaldo Pantani incontra Gino Bartali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Venerdì 26 luglio è la volta diattore, comico e grande imitatore. Allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d’Arti Sceniche di Volterra, è da anni protagonista in tv con programmi comici sulle reti Rai (tra cui “Quelli che il calcio” per 12 edizioni) e Mediaset (il ciclo Mai dire, con la Gialappa’s Band), principalmente con il ruolo di comico-imitatore, proponendo personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri). Una serata che, a differenza di come il pubblico è abituato a vederlo, si incentrerà sulla vita di un grande uomo e atleta, intervistato da Alessandro Boschi, racconterà la vita dia cui ha dedicato uno spettacolo e condotto un documentario. Sarà proprio “