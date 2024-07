Calciomercato Venezia un colpo in attacco | Di Francesco esulta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una promozione in Serie A arrivata dopo aver vinto i playoff promozione nel doppio confronto andato in scena a fine della scorsa stagione contro la Cremonese. Un successo che ha completamente modificato, ovviamente, gli orizzonti dei lagunari che hanno cambiato tecnico (è arrivato Eusebio Didopo che Paolo Vanoli ha accettato la proposta del Torino) e aspirazioni. Ildelsta lavorando attentamente per portare in rosa giocatori utili per puntare alla promozione: un acquisto inpotrebbe avvicinare l’obiettivo., Correa piace tantissimo (Credit foto – Getty Images)“In questo momento, la squadra è incompleta. Certi tipi di lavoro andranno rifatti, ma il fatto che chi rimarrà avrà già certe conoscenze aiuterà a trasmetterle ai nuovi arrivati. Sto facendo valutazioni sui ragazzi che ho a disposizione.