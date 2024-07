Boxe Olimpiadi Parigi 2024 | programma e orari degli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sabato 27 luglio, prima giornata ufficiale di Giochi Olimpici dipost-Cerimonia d’Apertura, e subito laprotagonista. Quest’anno l’Italia si presenta in Francia con un bel gruppo di atleti, molti dei quali con ottime chances di medaglia. A esordire nella giornata di sabato saranno Sirine Charaabi, Alessia Mesiano e Salvatore Cavallaro; domenica toccherà a Giordana Sorrentino, Angela Carini e soprattutto a Aziz Abbes Mouhiidine, serio candidato all’oro olimpico. Bisognerà attendere martedì per ammirare Irma Testa sul ring, mentre debutterà lunedì il peso massimo Diego Lenzi. SABATO 27/07 (h 15.30-23.00) DONNE: Sedicesimi di Finale – 54 Kg. Sirine Charaabi (ITA) vs Enkhjargal Munguntsetseg (MGL) Sedicesimi di Finale – 60 Kg. Alessia Mesiano (ITA) vs Gizem Ozer (TUR) UOMINI: Sedicesimi di Finale – 80 Kg.