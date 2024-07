Biasin nessun dubbio | Darmian sempre utile Ad avercene!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Matteosi è rivisto come i suoi compagni dell’Italia nella giornata di ieri ad Appiano Gentile. Fabriziolo esalta con un bentornato particolare su X. BENTORNATO – Simone Inzaghi ha accolto il ritorno dei giocatori impegnati con l’Italia di Luciano Spalletti. Ieri diversi calciatori hanno ricominciato ad allenarsi, tra cui anche Matteo. L’esterno super-apprezzato dai tifosi è pronto ad una nuova stagione da jolly a disposizione del tecnico, Fabriziolo dice: «Anche quest’anno, come nei precedenti, c’è chi pensa “sì, però, ma”. E invece anche quest’anno, come nei precedenti, giocherà a destra, sinistra, da terzo, quinto, non romperà mai le b***e e saràcome un coltellino svizzero. Matteoè tornato a casa: ad».