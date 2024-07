Ascolti tv i dati del 24 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Nella serata di ieri, mercoledì 24, in onda su Rai Uno, Un amore in Cornovaglia ha coinvolto 1.930.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5, la quinta puntata di Temptation Island 11 ottiene 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8% (Buonanotte: 1.289.000 – 29.1%). Su Rai2 L'Ispettore Coliandro registra 700.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il triplo episodio di Chicago Fire si ferma a 889.000 ascoltatori pari al 6.5%. Su Rai3 NewsRoom conquista 459.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 586.000 spettatori (5%).