Arriva libro choc del nipote di Trump

(Di giovedì 25 luglio 2024) 18.34 Donaldavrebbe detto alFred di lasciar morire il figlio disabile.E' una delle rivelazioni contenute nel memoir "All In The Family" di Fred, in uscita la prossima settimana. Nel,FredIII riporta anche che lo zio usò epiteti razzisti per lamentarsi dei danni a un'auto a lui cara. Il memoir esce durante la campagna elettorale in cuisfida Kamala Harris, prima donna di colore vicepresidente. Fred tuttavia ammette che lo zio Donald era l'unico a contribuire finanziariamente per il figlio disabile