AEW | Tony Khan fiducioso sull’accordo per i diritti TV ci sarà lo streaming dei PPV?

(Di giovedì 25 luglio 2024) La All Elite Wrestling (AEW) e Warner Bros. Discovery (WBD) sono attualmente impegnate in intense trattative riguardanti itelevisivi della federazione di wrestling., Presidente e CEO di AEW, ha recentemente rilasciato dichiarazioni entusiastiche sullo stato delle discussioni durante un’intervista al Battleground Podcast.sull’importanza della partnership con WBDha espresso grande ottimismo riguardo alle conversazioni in corso: È un momento davvero emozionante per AEW. Siamo in ottime trattative con i nostri partner di Warner Bros. Discovery. È una vera benedizione per me e credo per tutti in AEW poter trasmettere wrestling su TBS e TNT ogni settimana.