Ziliani | De Laurentiis o cede Osimhen a 70-80 milioni o resta intrappolato in una trappola creata da lui stesso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La clausola di 130persta causando non pochi problemi al Napoli. Nessuno la vuole pagare, Desi vede costretto are per una cifra inferiore se non vuole rimanerein unache ha costruito da solo.sulla difficoltosa cessione diLo scrivesu X: “L’avevo scritto un mese fa e sta sucndo. E insomma, o Desi accontenta di 70-80(sempre che il Psg si faccia avanti) per, oppureimprigionato nellache con le sue stesse mani ha creato scontentando tutti: Conte (che vuole Lukaku), Kvaratskhelia (che se ne sarebbe andato) e se. Pensava di venderea 130e inveceè ancora qui e deve stipendiarlo a 11netti. Non benissimo”.