VIDEO ? Inter a -3 dal Las Palmas per gli italiani lavoro specifico!

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’sabato 27 se la vedrà contro il Lasnella sua terza amichevole della pre-season. Oggi Simone Inzaghi ha potuto riabbracciare i cinque nazionali, impegnato a giugno all’Europeo. SEDUTA DI ALLENAMENTO – Altra giornata di allenamento per l’di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. A tre giorni dal test contro il Lasa Cesena, i nerazzurri hanno lavorato tra campo e palestra. Quest’ultima “presa d’assalto” dai cinque nazionali, che oggi hanno fatto ritorno al centro sportivo dei campioni d’Italia. Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi si sono dedicati ai lavori in palestra per riprendere i normali carichi fisici giornalieri. Il resto del gruppo ha invece lavorato sul campo. Dopo gli, l’presto riabbraccerà anche un altro reduce RITORNI – Per il 26 luglio è previsto il rientro ad Appiano Gentile anche di Marko Arnautovic.