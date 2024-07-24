Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 TRAFFICO BLOCCATO SULLA FIRENZE Roma TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 476 IN CUI SONO RIMASTE COINVOLTE UN CAMION E 5 VETTIURE. UN ALTRO INCIDENTE, VERSO Roma, CREA CODE TRA MAGLIANO E PONZANO CONCLUSO INVECE QUELLO NEL TRATTO Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, QUI TRAFFICO SCORREVOLE. CI SPOSTIAMO A Roma RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL GRA RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E APPIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 16. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA. ALTRE CODE PER INCIDENTE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA UN INCENDIO, QUESTA VOLTA NELLA CAPITALE A CAPANNELLE, CREA DISAGI ALLE LINEE FERROVIARIE FL6 ROMA CASSINO ED FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI CHE SONO ATTUALMENTE SOSPESE PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 16:30 - IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA. ALTRE CODE PER INCIDENTE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA UN INCENDIO, QUESTA VOLTA NELLA CAPITALE A CAPANNELLE, CREA DISAGI ALLE LINEE FERROVIARIE FL6 ROMA CASSINO ED FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI CHE SONO ATTUALMENTE SOSPESE PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 13. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E A24 CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QEST’ULTIMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO ROMA CODE INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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