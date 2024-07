Ucraina | Mattarella ' guerra non piace a nessuno ma ricordiamo invasione Hitler a Cecoslovacchia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "L'Italia è impegnata, con convinzione, a sostegno dell'. Insieme alla quasi totalità dei Paesi dell'Unione e insieme a quelli dell'Alleanza atlantica". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia del Ventaglio. "Si registra -ha proseguito il Capo dello Stato- una fatica maggiore nelle pubbliche opinioni sull'impegno per l'indipendenza dell'. È vero. A–comprensibilmente-un'atmosfera in cui laabbia prolungata presenza, anche se non vi si è coinvolti. Come non lo è l'Italia. Pensiamo a come appare questo spettacolo di guerre agli occhi dei nostri giovani, che ritengono Erasmus e Schengen talmente naturali da non ritenerli più una conquista ma una condizione ovvia, dalla Scandinavia a Malta, da Lisbona a Bucarest".