Terrifier 3 | il trailer del nuovo capitolo è davvero raccapricciante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Art the Clown è pronto a infestare le vostre menti con incubi e sequenze a dir poco raccapriccianti Art il Clown sta per tornare per diffondere un po' di paura nella prossima storia ambientata durante le festività natalizie, come sottolinea il primodi3. David Howard Thornton torna a vestire i panni dell'orribile arlecchino, sventrando più budella e spingendo sul pedale del gore nel terzodel franchise horror. Diretta e creata da Damien Leone, la saga segue un clown silenzioso e psicopatico deciso a fare a pezzi chiunque incroci il suo cammino.3 uscirà l'11 ottobre 2024.2, che era stato prodotto con meno di 250.000 dollari, ha incassato 15 milioni di dollari