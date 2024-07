Taremi più di un’alternativa per l’Inter! Il suo obiettivo è grosso – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha cominciato bene la sua esperienza con, andando in gol in entrambe le amichevoli disputate ad Appiano Gentile. Tuttosport comincia a fare i conti, non tanto sul suo score del precampionato quanto in vista delle partite ufficiali. INGRESSO POSITIVO – Tre gol in due amichevoli. È il biglietto da visita con cui Mehdisi è presentato al mondo Inter, nelle due partitelle giocate al BPER Training Centre di Appiano Gentile. All’esordio col Lugano ha fatto doppietta, di cui un gol su rigore, mentre lunedì contro la Pergolettese ha sbloccato il risultato. Segnali incoraggianti anche come condizione atletica, per un giocatore che – bisogna ricordarlo – è pur sempre alla prima esperienza in Italia.