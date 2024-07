Sottopasso via Mare c’è il sit-in

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Era già stato messo in piedi la scorsa estate, e ora un sit in per il rifacimento deldi viaè andato nuovamente in scena. Un copione già visto, si dirà, ma d’altronde anche le risposte che si sentono dire i cittadini di Porto d’Ascoli risultano trite e ritrite: non ci sono i fondi, l’opera è di difficile attuazione, la congiuntura economica non consente sforzi finanziari di questo tipo. Tutte cose vere, ma oramai sono passati anni e gli abitanti di zona vorrebbero che almeno si cominciasse a vedere la luce in fondo al tunnel. Ed è stato nuovamente il comitato di Porto d’Ascoli Centro a dar voce alle proteste di quanti, in tutto questo tempo, non hanno ricevuto alcuna garanzia sull’avvio dell’intervento.