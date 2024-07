Rottamazione quater luglio 2024 | nuova proroga? Data probabile

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 24 luglio 2024): non c’è ancora l’ufficialità ma sembra ormai moltoche la scadenza di fine mese subirà uno slittamento. Quanto tempo in più verrà dato ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata? Ecco quando dovrebbe essere fissata laper il versamento della quinta rata del piano di ripianamento dei debiti contratti con l’erario. Scadenze fiscali: quali sono? Le date fondamentaliin arrivo: non c’è ancora l’ufficialità ma sembra ormai moltoche la scadenza fissata per fine mese subirà uno slittamento. Una fine dia dir poco congestionata quella di quest’anno per quanto riguarda gli appuntamenti con il Fisco.