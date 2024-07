Morta dopo caduta nel vano dell’ascensore | amministratore e manutentore nei guai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La comunità di Brindisi è ancora scossa dalla tragica scomparsa di Clementina (Clelia) Di Tano, giovane venticinquenne deceduta lo scorso 1° lugliouna fatalenelascensore della palazzina in via Piave dove viveva con la famiglia. Ora, la giustizia ha iniziato a muoversi con determinazione. Il gip del Tribunale di Brindisi ha emesso una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali per un anno nei confronti di due persone. Tali provvedimenti sono stati prontamente eseguiti dai carabinieri e riguardano due dei quattro indagati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica della città pugliese.