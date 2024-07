Le Olimpiadi in Francia e l’estenuante maratona della sinistra francese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Le décor est planté, tout est en place, tout est prêt» («La scena è allestita, tutto è a posto, tutto è pronto»): con una solennità consona all’esprit, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ieri ha virtualmente tagliato il nastro delle2024 che si apriranno con la grande inaugurazione venerdì lungo la Senna. D’altronde il barone Pierre de Coubertain nacque non lontano dal grande fiume parigino. E così per l’ennesima volta Parigi sarà al centro del mondo, non soltanto – questo è ovvio – dal punto di vista sportivo. Su Linkiesta Alessandro Cappelli ha scritto tutto quello che c’è da sapere sui problemi enormi dal punto di vista organizzativo e sui rischi per l’ordine pubblico. Una Olimpiade mentre non lontano infuriano due guerre non si era mai vista prima.