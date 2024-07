L’Arezzo Calcio Femminile e Carolina Paganini si salutano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 –si. Si dividono le strade tra l’ACF Arezzo e, calciatrice aretina simbolo per questa Società, cresciuta nel settore giovanile amaranto e che ha esordito in prima squadra a soli sedici anni. Per la Società e per la squadra,è sempre stata un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Oltre 150 presenze all’attivo e autrice di oltre 30 gol con l’ACF Arezzo; senza dubbio una delle calciatrici più forti tecnicamente che abbiano mai indossato la maglia amaranto. Assoluta protagonista della storica vittoria del campionato di Serie C con le “Imbattibili”.è cresciuta nell’ACF Arezzo e l’ACF Arezzo è cresciuta insieme a lei, diventando grandi insieme. La maglia amaranto è la sua seconda pelle e questa Società sarà sempre casa sua.