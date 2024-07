Inter sul braccetto occhio al mister X! Attaccante? C’è una bugia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’lavora sul mercato per accontentare Simone Inzaghi sul ruolo delmancino. Mentre sull’, tante voci.– Fabrizio Biasin, su Tmw, aggiorna sul difensore ricercato dall’: «Inzaghi attende undi piede sinistro. Il termineè osceno, ma qualcuno lo ha inventato e ce lo teniamo. Il tecnico gradirebbe un profilo pronto, un giocatore affidabile, qualcuno in grado di giocare senza dover passare dall’”educazione siberiana inzaghesca”, quel genere di scuola che ti permette di diventare grande giocatore ma che necessita di mesi di applicazione e studio intensissimo ad Appiano. La proprietà invece pensa proprio al giovane virgulto da far crescere e trasformare col tempo in succulenta plusvalenza. Attenzione ad Ausilio e Marotta: di nomi ne sono già usciti tanti, ma probabilmente nessuno è ancora quello giusto».