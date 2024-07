Immunità 5 giorni di lezioni e laboratori | torna al Neuromed la 4A Summer School

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024)all’I.R.C.C.S.la 4A, giunta alla sua terza edizione. Quest’anno si terrà dal 28 agosto al 1 settembre e approfondirà, in maniera multidisciplinare, il tema dell’, un argomento che travalica l’ambito medico per abbracciare anche altri campi della ricerca e della cultura, chiamando in causa i complessi temi del rapporto tra il sé e il mondo., riconoscimento e alterità sono infatti al centro della ricerca neuroimmunologica ma interrogano anche la filosofia, l’arte e la psicoanalisi. Da tali prospettive non infrequentemente originano paradigmi interpretativi utilissimi per una lettura non convenzionale delle osservazioni delo e dei dati della clinica.