Il dibattito in cucina tra Nixon e Krusciov? Una bagarre tra due facce della stessa medaglia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug – Nikitae Richarddiscutono. Anche animatamente. La data è il 24 luglio 1959, il contesto la Esposizione Nazionale Americana (National American Exhibition), inaugurata al Parco Sokolniki di Mosca proprio quel giorno. Il luogo, unaesibita. Tanto è che la dialettica accesa tra i due è divenuta nota come “in”., ilsullo stile di vita migliore “La miaè miglioretua”, ma anche “i miei cittadini vivono con gli elettrodomestici e i tuoi ancora no”, oppure “da me le auto sono più diffuse”. Non si tratta di frasi letterali, ma di esempi che stiamo tracciando qui per far capire in modo semplice e diretto la sostanza dello scontro dialettico che ci fu train quell’estate di fine anni Cinquanta.