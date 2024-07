Gite scolastiche | la regina è Firenze Presenze tornate al periodo pre Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 - Il turismo scolastico è tornato col segno più, superando addirittura il 2019, anno pre-pandemia. Eè la città più scelta per le. Ce lo dice l’indagine "Turismo scolastico, strumenti e prodotti di supporto alla didattica: dati e tendenze degli istituti scolastici italiani" 2023-2024, condotta da Didatour (www.didatour.it). Rispetto allo scorso anno scolastico, aumentano le mete artistiche e culturali, che vengono scelte dal 49% delle scuole primarie, dal 77% delle secondarie di primo grado e dal 59% delle secondarie di secondo grado. In calo le esperienze naturalistiche a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili. Anche nell’anno scolastico 2023-2024, per ledi più giorni docenti e studenti preferiscono l’Italia (43% contro l’11% delle mete estere). La città preferita? Il capoluogo toscano, appunto.