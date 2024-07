’Favole e stelle’ in piazza Stasera c’è Pollicino pop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È il teatro più bello, quello che costruisce il pubblico di domani e riempie piazze e giardini di giovanissimi spettatori entusiasti. Il teatro per ragazzi è una garanzia di successo nel territorio fermano, questa sera ina Fermo, alle 21,15 arriva un nuovo appuntamento con Favole e stelle, la stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventitreesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo, con il coordinamento di Proscenio Teatro e la direzione artistica di Marco Renzi. Dopo la grandissima risposta di pubblico che ha caratterizzato i primi spettacoli della rassegna (3 e 10 luglio indel Popolo, 17 luglio ale Azzolino), ‘Favole etorna nella sua sede principale e naturale:del Popolo, dove rimarrà fino all’appuntamento conclusivo del 28 agosto.