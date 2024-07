Emergenza medici di famiglia | studi stracolmi mancano anche i sostituti estivi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La situazione delle sostituzioni estive per idiè diventata un problema significativo, descritta come “complessa e a tratti drammatica” dalla dottoressa Cristina Patrizi, segretaria dell’Ordine deidi Roma e segretaria regionale del SindacatoItaliani (Smi) Lazio. In un’intervista, Patrizi ha evidenziato come ididebbano autonomamente trovare e pagare un collega per coprire le loro assenze, nonostante il contratto preveda un riposo psicofisico.Leggi: Roma, paura alla metro Barberini: spray al peperoncino sui passeggeri. Evacuato un treno Un problema che non si limita al periodo estivo La difficoltà nel trovare, spesso giovani colleghi ogià in pensione, è aggravata dalla generale carenza di personale medico.