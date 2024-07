Donata allo Stato casa in cui Pasolini scrisse ' Ragazzi di vita'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Abitammo in unasenza tetto e senza intonaco, unadi poveri, all'estrema periferia, vicino a un carcere. C'era un palmo di polvere d'estate, e la palude d'inverno": è con questa frase che in 'Poeta delle ceneri' Pier Paolodescriveva la suadi via Giovanni Tagliere 3, nel quartiere di Ponte Mammolo a Roma, non lontano dal carcere di Rebibbia. Lì l'autore visse con la madre tra il 1951 e il 1954 eil suo primo romanzo, 'di'. Ora quell'appartamento èdonatoda Pietro Valsecchi, il produttore cinematografico e televisivo che la acquistò all'asta dopo le polemiche per la messa in vendita in seguito al fallimento nel 2019 del Gruppo Bonifaci Srl, proprietario dell'immobile.