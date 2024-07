Dalla Spagna | Il Celta Vigo punta James Rodriguez Offerto un biennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il futuro dipotrebbe essere in. Come riporta l’emittente spagnola COPE, ilad acquistare l’ex trequartista del Real Madrid, accostato in queste ore anche alla Lazio di Marco Baroni e al Napoli di Antonio Conte. Come riportato dal giornalista Santi Peón, ilhaunal 33enne, reduce da una grande Copa America con la Colombia, con tanto di premio di Mvp della competizione (vinta dall’Argentina in finale proprio contro i Cafeteros). La concorrenza però non manca. Secondo Cope, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse di Betis e Atletico Madrid. Al momento però ilè avanti. Dopo l’esperienza con la maglia dell’Everton nel 2020-21,ha vestito le maglie di Al-Rayyan, Olympiacos e San Paolo.