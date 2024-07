Champions League 2024 2025 Ludogorets ok | Dinamo Minsk battuta 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tre partite in serata in occasione dell’andata del secondo turno di. Il Paok supera il Borac per 3-2 con la doppietta di Koulierakis e il gol di Troost-Ekong, in risposta alle reti di Herrera su rigore e Kulasin. Successo convincente anche per ilche batte 2-0 lacon le reti di Tekpetey e Nedelev. Pareggio per 1-1 e discorso qualificazione in perfetto equilibrio tra Celje e Slovan Bratislava. Al gol di Bobicanec dopo 7? risponde all’11’ Strelec. Mercoledì 24 luglio ore 19.30 – PAOK-Borac 3-2 (17? Koulierakis, 22? rig. Herrera, 39? Koulierakis, 48? Kulasin, 51? Troost-Ekong) ore 20.00 –2-0 (9? Tekpetey, 46? Nedelev) ore 20.15 – Celje-Slovan Bratislava 1-1 (7? Bobicanec, 11? Strelec)ok:2-0 SportFace.