CdS – spunta ancora Rabiot stretta per Pavlovic

MILANO – Ulteriori passi avanti nell'affare Strahinja Pavlović. Il Milan si è avvicinato di più alla richiesta economica del Salisburgo per riuscire a prendere il difensore centrale e realizzare così il secondo colpo dell'estate. Il club rossonero è ottimista e fiducioso di prendere il gigante serbo e metterlo a disposizione di Paulo Fonseca in tempi brevi. Pavlović pur di giocare con la maglia del Milan ha rifiutato pure una proposta dell'Atletico Madrid. Ore calde per provare la chiusura dell'operazione attorno ai venti milioni di euro, bonus compresi. Il Milan è in costante contatto con il Salisburgo. L'altra trattativa che ha ripreso quota è quella relativa a Emerson Royal, messa in stand-by nelle scorse settimane a causa delle richieste alte del Tottenham, di oltre 20 milioni.