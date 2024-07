Call of Duty | Modern Warfare 3 è ora disponibile su Xbox Game Pass

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024)of3 è orasu, con gli abbonati al servizio che possono di conseguenza gettarsi a capofitto, ed in modo gratuito, nell’azione offerta dal nuovo capitolo della celeberrima serie di Activision. Come rivelato nella giornata di ieri,3 èin modo gratuito per tutti gli utenti in possesso di un abbonamentoConsole,Ultimate ed infine anche di PC. Di conseguenza non possono accedere gratuitamente al titolo gli abbonati adCore. Ecco il link per scaricareof3 conFatta questa precisazione, ricordiamo cheof3 catapulta i giocatori in una nuova campagna che vede il celeberrimo capitano Price e la Task Force 141 affrontare nientemeno che “la minaccia definitiva”.