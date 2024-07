Biden lasciato dai finanziatori che ora puntano su Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il presidente Joe, a seguito delle numerose pressioni di esponenti del Partito Democratico e importanti, si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. E la sua attuale vice,, è data in pole position per succedergli. Presidente Joe/ FOTO ANSAGli USA mai come in questo momento appaiono nel caos più profondo. Dove la candidatura didivide i democratici, mancando ancora l’endorsment di Barack Obama. Lainfatti in tutti questi anni da vicepresidente, non ha mai brillato, ma al contrario ha deluso tutte le aspettative nei suoi confronti. Come confermano gli ultimi sondaggi, risalenti a 4 mesi fa, che rivelano lo scarsissimo apprezzamento degli americani del suo operato. Dopotutto l’unico dossier scottante che il presidente Joele aveva affidato riguardante il tema dell’immigrazione, si è rivelato un completo disastro.