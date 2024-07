Bernate Ticino il ciclista Matteo Moschetti travolto da un camion mentre si allena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – È stato ricoverato in ospedale a Niguardaprofessionista di 27 anni, dopo essere statoda unsiva lungo le strade di, nel Magentino. A dare la notizia è stata la Gazzetta dello Sport. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, martedì 23 luglio., nato a Robecco con Induno, è stato portato all’ospedale di Niguarda con l’elicottero. Gli è stata diagnosticata una serie di traumi: due fratture alle vertebre del collo, una frattura alla clavicola, tagli e danni ai nervi del viso. La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: la vittima dell’incidente non può essere utile con una testimonianza, dato che non ricorda niente dei momenti dell’urto.