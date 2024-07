ATP Kitzbühel 2024 | Matteo Berrettini non si ferma batte anche Tabilo e centra i quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024)continua a nonrsi: settimo match consecutivo vinto, edi finale sono cosa fatta. Sconfitto il numero 2 del tabellone, il cileno Alejandro, per 7-6(5) 7-6(5). Un segnale importante contro uno dei giocatori rivelazione dell’anno, prossimo protagonistaalle Olimpiadi. Per il romano, che assomma ora otto tie-break consecutivi vinti, ora c’è l’americano, entrato con wildcard, Nicolas Moreno de Alboran. Dopo quattro game relativamente tranquilli per entrambi, èil primo a portarsi in posizione favorevole sul 2-2 0-30. Il romano soprattutto sul 15-30 recrimina, ma subito dopomette insieme un paio d’ace scacciapensieri. Sul 3-4 è l’italiano ad andare due volte sotto di un quindici, ma tre ace e uno schema servizio-dritto sono la risposta a quanto fatto dal cileno pochi minuti prima.