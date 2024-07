Argentina-Marocco in tv calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alle 15:00 di oggi, mercoledì 24 luglio,scenderanno in campo al Geoffroy-Guichard di St-Etienne in occasione della prima partita del girone B del torneodialledi. Prima ancora della cerimonia d’apertura, in programma venerdì 26 luglio, le due squadre sono pronte a contendersi tre punti già cruciali in un raggruppamento che vede anche Iraq e Ucraina. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, disponibile su Sky e Dazn, oltre ovviamente allo streaming su Discovery+. Non è prevista per questa partita la diretta in chiaro sui canali Rai.sono le due favorite per i due posti che danno il diritto ad avanzare al prossimo turno, ma le sorprese, in particolare alle, sono sempre dietro l’angolo. L’ha un campione come Julian Alvarez in attacco: è lui la star di