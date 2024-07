Anghiari omaggia Puccini nel centenario della morte con un recital dedicato all’artista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Anchevuole dedicare un evento commemorativo a Giacomo, nelsua: in programma mercoledì 31 luglio alle 21,30 nella suggestiva Piazza del Popolo di, andrà in scena “L’altro Giacomo”, uno spettacolo che unisce musica, narrazione, ironia restituendo al pubblico un personaggio irrequieto e ricchissimo di sfaccettature, colto nella sua intimità di marito e amante. Dopo le “cartolineane” dei due anni precedenti, la scelta quest’anno è ricaduta su un evento teatrale di grande spessore, che mette in scena il compositore e l’uomo, il genio con le sue “arie eterne” e la persona con le “fascinose debolezze”.