WTA Iasi Avanesyan supera Martic ok Cristian nessun problema per Mirra Andreeva

(Di martedì 23 luglio 2024) Giornata di ottavi di finale per il WTA 250 di(Romania), la prima edizione del torneo rumeno sulla terra battuta. Ottima prova da parte della testa di serie numero 1che si è sbarazzata senza problemi della bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-1 6-3 non concedendo neppure una palla break in tutto il match.che affronterà la sorprendente croata Lea Boskovic: la numero 202 del mondo ha battuto la veterana americana Varvara Lepchenko con un secco 6-3 6-4. La testa di serie numero 3 Jaquelineha trionfato nel derby rumeno in oltre tre ore contro la connazionale Elena Gabriela Ruse per 6-4 6-7(1) 6-2: brava la numero 61 del mondo a partire forte nel set decisivo dopo aver giocato un pessimo tiebreak nel secondo. Affronterà Elinache ha regolato in due ore e mezza la croata Petraper 6-2 5-7 6-4.