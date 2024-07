Verona stretta tra cementificazione e svendita di immobili storici La crisi vista da un cittadino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Damiano Tommasi “servitore di due padroni”, per dirla con una nota commedia goldoniana. Questa l’allegoria causale dellapolitica che morde la giunta di centrosinistra del sindaco di. Da residente della città ritengo che, per esperienze praticate e fatti accaduti, questasuperi l’orizzonte dell’interesse locale. Parto distinguendo il fronte politico da quello che è considerato il casus belli della, cioè la “questione Marangona” che da un mese occupa la cronaca cittadina. In estrema sintesi, si tratta del via libera alladi un’area pari a 1 milione e mezzo di metri quadri, ai bordi di una città dove i capannoni industriali dismessi si contano a decine. Una decisione perfettamente sovrapponibile alla proposta della precedente amministrazione di destra.