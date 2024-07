Taekwondo gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Saranno tre gliimpegnati nelai Giochi Olimpici di Parigi, con le gare che si svolgeranno da mercoledì 7 a sabato 10 agosto sulle pedane del Grand Palais, suggestivo impianto situato nel cuore della capitale francese. Occhi puntati sulla magica coppia formata dai fenomeni azzurri Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, tra i favoriti principali per la vittoria rispettivamente nei -58 e nei -80 kg. Il nativo di Mesagne, reduce dal titolo europeo di Belgrado, punta al bis olimpico dopo il trionfo di Tokyo per entrare definitivamente nel gotha dello sport tricolore, mentre il calabrese vanta già due sigilli iridati e sogna il bersaglio grosso ai Giochi per dimenticare la delusione di tre anni fa in Giappone. Nulla da perdere infine per Ilenia Matonti, già straordinaria ad ottenere il pass nei -49 kg al Preolimpico Europeo di Sofia.