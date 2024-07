Scampia emergenza sfollati dopo il crollo L’acqua scarseggia | una bottiglietta a famiglia dalla Protezione civile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Napoli, 23 luglio 2024 – Oltre alla tragedia, una beffa che non ci sarebbe dovuta essere: sotto i tendoni allestitiper lecolpite daldel ballatoio della Vela celeste. “In questo momento abbiamo poca acqua, prendete una”, avrebbe invitato un operatore presente sul posto. Una mancanza che diventa ancora più grave considerando che tra glici sono moltissimi tra bambini e anziani. Circa 800 persone sono sotto il sole di luglio con meno di un bicchiere d’acqua a testa. E le tensioni stanno già affiorando: durante la distribuzione dei panini per il pranzo, molte persone hanno espresso la loro rabbia. “Devono finire i controlli e poi ci faranno tornare dentro”, ha dichiarato un residente, che tiene in braccio una bambina piccola.