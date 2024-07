Riaperto il punto informazioni comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Hasotto il loggiatoilturistiche dell’ufficio Iat a Osimo. "L’apertura delrende Osimo una cittadina appetibile e competitiva – commenta Giulia Dionisi della lista di maggioranza Rinasci Osimo –. Il sindaco mantiene fede dai primissimi giorni agli impegni presi di rendere Osimo una cittadina normale e dignitosa. In 10 anni di amministrazione di Sinistra Pugnaloni–Glorio non abbiamo mai avuto né pulizia del loggiato né unturistico aperto e fruibile. Come rappresentante della lista Rinasci Osimo e come cittadina non posso che essere contenta di queste prime realtà concrete e visibili. Piccoli accorgimenti che rendono la nostra comunità una cittadina vivibile".