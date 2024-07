Prugne secche | come farle in casa

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 luglio 2024) Lesono uno snack leggero e nutriente, perfetto in estate, ideale per gli sportivi e per chi vuole mantenersi in forma. Contengono fibre, vitamine A, C e del gruppo B (soprattutto la B1 e la B2) e sali mineraipotassio, magnesio, fosforo, calcio. Sono, quindi, indicate anche per reintegrare quanto disperso con la sudorazione. Occhieggiano dagli scaffali dei supermercati e spesso, cadiamo nella tentazione di acquistarle anche per aiutare un intestino un po’ pigro a riprendere il giusto ritmo. Ora che siamo in estate, però, possiamo approfittare di quelle fresche, magari grazie ad un buon raccolto o al loro costo contenute, per prepararle ine farne scorta per tutto l’anno. Ciò che dobbiamo ricordare per orientarci sulle quantità è calcolare approssimativamente le dosi finali.