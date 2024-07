Osimhen rischia di diventare il caso dell’estate Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024)diil). Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport: Un’ottantina di milioni per il centravanti e poi 90. Niente da fare: Adl vuole che l’affare sia a tre cifre, ben oltre i 100 milioni per intenderci. Parte dei quali da investire per l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, con questo piano da rifinire: 25 milioni più bonus ai Blues; e a Rom un triennale da 10 milioni lordi con i benefici del Decreto Crescita. Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 per, ma erano altri tempi, e così oggi bisogna trovare la quadra sullo sconto: senza giri di parole, è questo il nodo da sciogliere.