Nestlè acque minerali contaminate per 15 anni? Indagini per frode consumatori ingannati dal 2010

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) La fonte della notizia è il sito Money.it, e se fosse confermata si tratterebbe di unadel valore di 3 miliardi di Euro. A essere sotto indagine è il colosso svizzero dell’alimentazione Nestlé, che secondo Money.it – che avrebbe avuto modo di consultare il rapporto emanato dalla Direzione Generale, della Concorrenza e del Controllo delle Frodi – avrebbe utilizzato trattamenti vietati per la produzione delle sueper più di 15. La relazione dell’ente di controllo si concentra in particolare sulleContrex, Hepar e Vittel. Su Mediapart si legge che la multinazionale “utilizza trattamenti vietati almeno dal 2005, per alcuni anche dal 1993, e questo in modo permanente”. Il problema principale sarebbe dovuto alla “frequente contaminazione batterica“.