Musica in giardino domani l’esibizione del ’Nuovo Echo’

(Di martedì 23 luglio 2024) Terminasera alle 21 a Gambulaga la quinta edizione della rassegna "Verginese in", con il recupero del concerto previsto in un primo momento per il 3 luglio scorso, rimandato causa maltempo. Il concerto si terrà nel prestigioso contesto deldella delizia estense, a cura dell’associazione polifonica Il Nuovo Echo (foto), il comune di Portomaggiore e Atlantide Società Cooperativa Sociale. In programma "Forme Jazz nei luoghi di Laura", il riferimento è a Laura Dianti, la favorita del duca Alfonso, che aveva donato la villa alla bellissima dama, oltre ad altre numerose utilità e fatta ritrarre dal grande Tiziano. In scena Alessandro Russo, pianoforte; Stefano Peretto, batteria; Tiziano Negrello, contrabbasso; Mirko Roccato, sassofono, oltre al coro Il Nuovo Echo di Portomaggiore, diretto da Renzo Rossi. Ingresso gratuito, prenotazione al numero 335-236673.