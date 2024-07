Marcianise | inaugurato il nuovo centro di raccolta rifiuti Italo Calvino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). Nella mattinata d ieri il sindaco diAntonio Trombetta, insieme al vicesindaco con delega all’Ambiente Pasquale Salzillo e all’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro, haildidi via, ex via Casa del Bene, con la classica cerimonia del taglio del nastro. Hanno partecipato all’iniziativa l’ingegnere Antonio Barca, in qualità di direttore dei lavori, il consigliere comunale Vincenzo Letizia, l’ingegnere Pino Riccio e il rappresentante della consulta dell’Ambiente e locale delegato di Confagricoltura Pasquale Gionti. L’intervento di riqualificazione è stato ultimato dopo un lungo periodo di stasi grazie all’integrazione di nuovi fondi deliberati dall’Amministrazione comunale in carica, fondamentali per l’ammodernamento della struttura.