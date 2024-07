L’Italia e il fronte Sud la partita è ancora aperta Parla Alli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) La questione della nomina dello spagnolo Javier Colomina come Rappresentante speciale Nato per ilsud restadi attualità, dopo la reazione contro Jens Stoltenberg del ministro della Difesa Guido Crosetto (che hato di sgarbo) e mentre si attende di conoscere quale commissario europeo verrà affidato al. Colomina è il vice assistente del segretario generale per gli Affari politici e la politica di sicurezza ed è stato rappresentante speciale del segretario generale della Nato per il Caucaso e l’Asia centrale, quindi una personalità molto vicina al segretario della Nato uscente. Da Stoltenberg a Rutte I fatti sono noti. Jens Stoltenberg, segretario generale ormai scaduto, ha nominato un suo rappresentante speciale per ilsud, che però è stato assorbito in una posizione già esistente.