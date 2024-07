L’intervento Jobs act Pd contro Pd e Renzi pronto a perdere la faccia in cambio del rientro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Il terzo tempo della “partita del cuore” tra cantanti e parlamentari ci ha regalato un tentativo di riavvicinamento trae la Schlein. Un abbraccio che nel fronte del campo largo non è stato apprezzato da Conte che proprio daha subito l’ultima spintarella per concludere la disastrosa esperienza del Governo Conte 2. Mentre Calenda resta fermo con le quattro frecce accese al centro della carreggiata, i talent scout di Salis e Soumahoro spingono la nascente coalizione sempre più a sinistra. Il fallimento elettorale di Stati Uniti d’Europa e il dibattito aperto sull’obiettivo di occupare un presunto spazio elettorale al centro hanno spinto l’abolitore delle Province a compiere un triplo salto carpiato per tornare laddove ci sono i voti. Il primo banco di prova è il referendum per l’abolizione delact.