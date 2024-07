L’America è un Paese per donne? La riflessione di Frojo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo quasi un mese di dibattiti e pressioni, non solo all’interno del Partito democratico, il duello per le elezioni presidenziali americane di novembre, con il recente ritiro della candidatura dell’attuale presidente Joe Biden, è tra Kamala Harris e Donald Trump. Si conclude, così, l’era Biden. Dalla sua casa di famiglia, nell’isolamento per Covid, ha comunicato la scelta sofferta e ormai attesa, “nell’interesse del partito e del”. Una scelta di solitudine, come sempre la vita richiede nei momenti più difficili. Un ritiro di dignità, per il presidente che rimarrà in carica fino a gennaio 2025, fine del mandato. Dopo drammatiche sofferenze familiari e di fronte all’invincibile nemico del tempo, ha mostrato al mondo la sua fragilità e, a meno di un mese dalla convention dei democratici alla Casa Bianca, fa un passo indietro.