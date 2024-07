Kamala Harris un aereo in volo Il commento di Carone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Unche si costruisce mentre è già in. Con questa metafora Bakari Sellers, ex deputato della Carolina del Sud, ha descritto perfettamente ciò che sta accadendo nell’headquarter in Delaware. Innanzitutto, c’è stato un necessario cambio di strategia; la campagna, dopo un primo comprensibilmente agitato inizio, ora comincia ad avere una direzione chiara. E soprattutto non ha aspettato la formalità della convention per iniziare le proprie attività di riadattamento in corsa. E giustamente: il tempo è poco e la sfida consiste nel tradurre in poche settimane un lavoro di organizzazione e coinvolgimento che solitamente richiede mesi (o anni). Un punto di partenza cruciale è la costruzione della notorietà.