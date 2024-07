Inter | spunta Zézé ma è out Rodrigez La situazione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) In casasi guarda con attenzione al mercato in entrata. Due i nomi sondati, ma con diversa età e diversiessi da parte dell’, spiega Sportmediaset. MERCATO – Con la preparazione che continua a vele spiegate ad Appiano Gentile, l’continua a guarda con attenzione al mercato in entrata. Se da un lato la squadra è quasi completa in attesa del rientro degli italiani e dei nazionali impegnati in Europa e in America, serve puntellare il giusto. Come raccontato da Claudio Raimondi nella puntata di Sportmediaset, i nerazzurri hanno messo nel mirino alcuni nomi in particolari. A questo si aggiunge anche la direttiva imperiale di Oaktree: nessun dispendio di soldi per giocatori in età avanzata.