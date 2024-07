Indagine dell’Antitrust Ue su Delivery Hero e Glovo | sospetto cartello sui prezzi e accordo per non sottrarsi i dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Le piattaforme della gig-economy vedono la loro disputa con Bruxelles arricchirsi di un nuovo capitolo. La tedesca(che controlla marchi come Foodora) e la spagnolasono finite nel mirinoUe che, dopo perquisizioni a sorpresa nei quartier generali delle due major del cibo a domicilio a Berlino e a Barcellona, ha fatto scattare un’approfondita per sospetta collusione suie altre pratiche sleali legate anche ai. Accuse davanti alle quali le società assicurano all’Ue “piena collaborazione” con l’impegno – scandito usando le stesse parole seppur in note stampa separate – di “rispettare tutti i requisiti normativi“. La squadra guidata da Margrethe Vestager vuole vederci chiaro su un possibile. Cioè accordi studiati a tavolino dalle società per tagliare fuori le concorrenti in un settore “in rapida crescita”.